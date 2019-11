Les petits Mafatais nagent dans une piscine mobile

Le 27/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 99

Une piscine opérationnelle depuis ce lundi 25 novembre 2019 se trouve maintenant devant l’école de Roche Plate à Mafate. Un équipement mobile installé pour 15 jours dans le cadre d’une action menée par le Fan club du PSG à La Réunion et l’association Mafate ensemble.



Objectif de l’opération : permettre aux jeunes d’apprendre à nager.



“Depuis 2003, nous sommes présents dans le cirque avec diverses actions (distribution de cadeaux de Noël et chasse aux œufs pour Pâques, approvisionnement des denrées alimentaires. Installer une piscine dans le cirque était un gros challenge”, explique le président du Fan club, Alain Joineau.



La piscine mesure huit mètres de long, 4 m de large et 1 m de haut. Des cours pédagogiques avec un maître nageur-sauveteur se tiennent cette semaine pour les élèves de primaire de l’école de Roche Plate (avec ouverture aux habitants un jour sur deux).



Le bassin de natation sera ouvert aux jeunes et au reste des habitants des autres îlets (Marla, des Lataniers et des Orangers). Une journée de clôture se déroulera le samedi 7 décembre devant l’esplanade de l’établissement scolaire avec la centaine d’adhérents du Fan club et des membres de l’association Handi Moov, équipés de chaises à porteurs.



L’eau de la piscine, où le chlore sera enlevé, sera vidée dans le jardin de l’école afin d’arroser la végétation. Le sable sera donné à un habitant pour être réutilisé.