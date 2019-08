Les petits pêcheurs confrontent leurs besoins en navires de pêche lors d’un "boat-dating"

Les petits pêcheurs confrontent leurs besoins en navires de pêche lors d’un "boat-dating"

Le 30/08/2019 | Par NP | Lu 188

L’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) a organisé hier un "boat-dating" entre les petits pêcheurs et des représentants de chantiers navals à Saint- Pierre. Cette réunion de concertation a rencontré "un franc succès" indique l'association, car elle a non seulement permis aux professionnels du secteur d’évoquer leurs besoins mais aussi de défricher les conditions de mise en œuvre du dispositif d’aides publiques en préparation pour le renouvellement de la flotte de pêche professionnelle de La Réunion.



L'ARIPA a réuni ce vendredi à la Base nautique de St-Pierre une quarantaine de petits pêcheurs pour échanger sur leurs besoins et répondre à leurs interrogations sur les modalités du renouvellement avec aides publiques de la flotte de pêche de La Réunion. La Direction de la mer Sud océan Indien, le Conseil régional et l’Institut Bleu participaient également à cette rencontre, fort enrichissante pour la suite des travaux à engager.



Cette démarche, intitulée "boat-dating", a réuni plus largement que les membres de l’interprofession, le bouche à oreille sur les ports et l’annonce préalable de cette rencontre dans la presse ayant permis d’informer largement les pêcheurs artisans de La Réunion de cette concertation professionnelle. En effet, pour l’occasion, l’interprofession avait convié des professionnels de la construction navale à venir présenter leurs offres de navires, les fourchettes de prix ainsi que les adaptations possibles et les délais de réalisation de ces bateaux. Étaient présents le chantier naval de l’océan indien (CNOI), la société Ralph Nautic Services qui est le représentant à La Réunion du chantier naval Ocqueteau, le constructeur Bourbon Composites, les sociétés D'Unienville Boating LTD et Yacht Services Group situées à Maurice ainsi que la SREN et le cabinet d’études C2EM International.



Les échanges ont permis de dégager des sujets d’importance pour les pêcheurs, notamment sur le niveau d’appui financier des projets, sur le manque d’anneaux d’amarrage dans les ports de La Réunion ; sur le devenir des anciens bateaux pour approvisionner le marché de l’occasion ainsi que sur l’éligibilité des jeunes pêcheurs diplômés au régime d’aides. L’Institut Bleu a indiqué vouloir se saisir de ces sujets prégnants en organisant prochainement des ateliers d’échanges.



De par la configuration particulière de chacun des ports, abris et cales de mise à l’eau à La Réunion, les petits pêcheurs ont été unanimes sur l’impossibilité de travailler sur un projet de bateau unique. A l’Etang-Salé ou encore à Saint-Philippe, des besoins spécifiques de navires et de motorisations hors-bord, certes plus consommatrices que les inboard, sont indispensables pour permettre la continuité d’exploitation.



Gérard Zitte, le président de l’ARIPA, a rappelé le souhait de l’interprofession "de faire du renouvellement de la flotte un véritable projet de filière à l’échelle de La Réunion, en unissant les énergies au bénéfice de l’emploi et de la formation des jeunes réunionnais et du développement du territoire".



Les chantiers navals se sont dits favorables à participer à une rencontre pour faire prospérer cette "coalition" de compétences.



Chacun sait en effet que le temps presse : pour les jeunes pêcheurs diplômés en attente de pouvoir acquérir un moyen de navigation, pour les chantiers navals dont les carnets de commande vont se remplir et pour les pouvoirs publics qui espèrent notifier à Bruxelles le futur dispositif d’aides publiques avant le 31 mars 2020.