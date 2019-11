Les poids-lourds dans le collimateur des gendarmes sur la route du littoral

Le 20/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 603

Ce mardi, une opération de contrôle de la circulation lourde sur la route du littoral a été menée par la brigade motorisée de Saint-Paul accompagnée des contrôleurs des transports de la DEAL.



3 poids-lourds ont ainsi été verbalisés pour une feuille de route irrégulière, un dépassement de la durée de conduite continue, un dépassement malgré l’interdiction signalée sur cet axe, et enfin un permis de conduire de catégorie C non prorogé.



Cette opération a également permis de contrôler 3 automobilistes et un motocycliste en excès de vitesse : l’un d’eux roulait à 120 km/h sur le littoral limité à 90. Également sans assurance, son véhicule a été immobilisé.



3 autres personnes ont été surprises alors qu’elles téléphonaient au volant.