Les policiers quadrillent Saint-Denis pour faire respecter le confinement

Commentaires (29)

1. menfin le 26/03/2020 17:14

Allez faire un tour dans les quartiers ou les gars sont fans la rue a discuter comme si de rien n etait

2. Fumisterie le 26/03/2020 17:35

La Possession dix mecs tapent les dominos toute la journée sous le kiosque et ne sortent que pour le plein de bière ! Les gendarmes prévenus à plusieurs reprises prennent bien soin de faire demi tour 50 mètres avant le Kiosque!! Pa la ek sa !

3. ticouyon le 26/03/2020 17:40

A mon avis ils ne font pas tous le quartiers ou ils font se qui ne voient pas . Qu'ils viennent faire un tour sur le moufia . Un bar reste ouvert 7/7 jours .

4. Dagober le 26/03/2020 17:50

C'est pour nous même les gars. Surtout pour nos grands pères, grand mère, enfant et personne vulnérable.

5. Momo le 26/03/2020 17:50

Avec une quinzaine de policiers , on ne va pas quadriller une ville comme St Denis , Camélias et son Chaudron !!! De la poudre aux yeux …

6. Domino le 26/03/2020 17:57

Oye fallait quadriller Gillot, la le facile, en plus dans quartier i fo voir,

REST OT KAZ. POLICIER NON ?

PU RIEN LE COOL

7. GIRONDIN le 26/03/2020 18:05

Où est-il noté qu'il faille inscrire l'heure ?

Pas au JO, sauf erreur

8. A qui le tour ? le 26/03/2020 18:18

Et dans notre département, où l'on aime se montrer et fier de battre des records, ça va donner quoi ?

Faisons-nous remarquer autrement !

9. Pascal le 26/03/2020 18:25

Dommage pour lui la case polygame n’y est pas !

Par contre il peu cocher activité sportive .... 1 heure au moins un qui travaille pour le repeuplement !

10. PMASS le 26/03/2020 18:28

Tous les gens qui ne respectent pas le coronavirus seront soignés avant le vieux gramoun qui lui est bien resté confiné en Ephad !



11. Blondie le 26/03/2020 18:30

A Saint-leu les gens se baladent en mode vacances

12. Carol MARTIN le 26/03/2020 18:34

ils feraient bien de quadriller les autres villes et agglomérations ou les gens se rassemblent se font la bise !!!!! prenez soin de vous mais la catastrophe arrive !!

13. fox le 26/03/2020 18:53

Le jour où on agira comme Maurice en donnant des coups de bâtons ou commme les usa avec tir à balles réelles, jpeu vous dire que les connards qui confinent pas et font leur vie sans vouloir sacrifier comme nous on le fait.. La France sera propre.

14. Math974 le 26/03/2020 19:20

Sur le réseau ou je travaille, je vois des gens se déplacer dans "mon" bus pour une boîte grain ou 2 bouteilles coca. Et comme protection, une seule paire de gant par jour à la disposition ... Ça me met en rogne !!

15. Françaisencolère le 26/03/2020 19:34

Messieurs, je ne saurais trop vous conseiller, que quand ce "bordel" organisé par nos élites sera fini, il faudra vous ranger du côté du peuple.... Car ce ne sera pas 100 ou 200 mille gilets jaunes que vous aurez à affronter, mais 60 millions de français en colère !!!!!! Le peuple commence à comprendre et se réveille !!!! A vous de voir......

16. Warren le 26/03/2020 20:07

Bravo au Post 6: que de bon sens. Avant de "quadriller " la Reunion, y avait Gillot avant depuis plusieurs semaines. Messieurs les gouvernants Zot lé couillon ou prend a nou pou singe lol?

17. Warren le 26/03/2020 20:12

Post 15: yes! STOP. Ils comptent sur le fait qu on n a que la voie juridique à notre disposition, ils n ont pas tort dans leur mauvaise foi. Mais là voulons continuer avec cette philosophie de gouvernance par et pour leurs propres interets

18. Warren le 26/03/2020 20:15

Post 13: propre de quoi? A mediter

19. Warren le 26/03/2020 20:17

Colere mis à part, je rejoins ceux qui professent de se tenir car la catastrophe a la Reunion voire l apocalypse arrive. Rdv a partir de courant ou fin de semaine prochaine pour cela. Je ne suis pas medium juste censé.

20. Thierrymassicot le 26/03/2020 21:00

Ben faut venir faire un ptit tour au Port, et notamment à la Presqu'Ile..Hier carrément la petite boite à pizza avait ouvert ses lampions...Pathétique la sécurité du confinement portois...Chacun fait à sa convenance et les keufs s'en balek..

21. Thierrymassicot le 26/03/2020 21:15

15.Posté par Françaisencolère le 26/03/2020 19:34

Et madame, sache que c'est ton peuple qui ne respecte pas les règles...Pas les élites..Ok?

22. SETENG le 26/03/2020 21:50

Mais ces fameusesATTESTATIONS à remplir, ça gènerait qui si elles étaient pourvues à la fin de 5 ou 6 lignes avec date et heure afin de pouvoir utiliser UNE SEULE FEUILLE A4 pour plusieurs sorties par semaine justifiées par le même motif. Ce qui concerne certaines professions. Economie de papier, de cartouche d'imprimante... Alors ?

23. La blague le 26/03/2020 22:01

Lol c''est comme l''aéroport ça ... Ça contrôle les gars là où y a le plus de chance d''avoir une attestation !!!

Circule dans les quartiers tawar !



24. Michel BARET le 26/03/2020 22:07

et bien camarades utilisons des personnes que l 'on contribue avec nos impôts ..c'est à dire LES MILITAIRES

Et bien couvre feu qu ils occupent les rues et fassent le nécessaires mais qui à les c.....de le faire...lol

25. Kiki le 26/03/2020 22:37

Quel peuple et quel élites ? La camarde s''en fout de ça. Lorsqu''elle viendra frapper à votre porte ; que vous soyez : Roi, Reine, Valet ; vous y passerez. On dirait que vous êtes entrain de jouer à "qui pissera le plus loin" ? Continuez ...

26. Pascale le 26/03/2020 22:45

@Thierrymassicot : vous avez bien raison de dire à cette dame "ton peuple" et pas le votre............. :) que faites vous encore ici à la Réunion vu votre taux de racisme envers nous ?

27. Kiki le 26/03/2020 22:50

Toute cek lé dans le bas là réfléchi pas, que ces zot sera le plus foutu contrairement à toute cek lé dispaché dans les hauts. Zot na point résidence secondaire zot. Regarde oussa les endroits les plus baisé en France...oussa na plein d''moune !

28. Heu? le 27/03/2020 07:10

Les flics ne contrôleront jamais dans certains quartiers sinon ils auront ensuite à gérer une émeute....donc zot y évite....