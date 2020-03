Les postiers du centre de tri de St-Denis déplorent le manque de mesures d'hygiène, la direction dément

Le 18/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 466

Ça gronde au centre de tri de Saint-Denis. Les facteurs ont voulu mardi matin faire valoir leur droit de retrait pour "danger grave et imminent", par défaut d'équipements de protection au lendemain de l’annonce pour lutter activement contre la propagation du coronavirus COVID 19.



Ils reprochent à la direction de ne leur avoir fourni que des bouteilles, du savon et des mouchoirs.



"Le directeur du centre a menacé les agents de sanctions disciplinaires s'ils ne sortaient pas distribuer le courrier, les colis et la publicité", assure le syndicat Sud-PTT.



Contactée, la direction de La Poste assure de son côté avoir déjà sensibilisé tous ses agents sur les recommandations des autorités publiques, qui sont affichées dans tous les sites postaux. "La Poste souhaite saluer les postières et les postiers qui œuvrent quotidiennement dans un contexte inédit, pour apporter un service à la population réunionnaise. Ce jour 16 bureaux de poste sont ouverts à La Poste de La Réunion et 80% des facteurs sont partis en tournée de distribution", tient-elle à rappeler.



Concernant le droit de retrait brandi ce mardi par les facteurs du centre de tri, La Poste ajoute qu’elle suit et applique depuis fin février "scrupuleusement" toutes les recommandations des autorités sanitaires comme se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ou encore éviter de se serrer la main ou de se faire la bise. "Et depuis vendredi nous demandons à nos collaborateurs de respecter une distance de courtoise d’un mètre entre postiers et avec les clients", ajoute la direction locale de La Poste. Cette dernière a également "pris des dispositions" permettant à tous les facteurs-trices de pouvoir se laver les mains, notamment sur les lieux de travail des postiers.



Concernant le gel hydro alcoolique, La Poste a passé d’importantes commandes auprès de ses fournisseurs et devrait les réceptionner dans les jours qui viennent. "Le gel ne doit pas être utilisé lorsqu’un point d’eau est accessible : le lavage des mains à l’eau et au savon est efficace contre le coronavirus. La Poste souhaite une utilisation responsable du gel afin de conserver ses réserves pour les cas où leur utilisation est nécessaire", termine-t-elle.