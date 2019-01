Les prédictions 2019 de Gerard Bonnet : 2ème partie : Démission du 1er ministre

Le 17/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 824

Le célèbre voyant de Saint-André continue à balayer l'actualité et nous donne ses prédictions pour l'année 2019. Un peu plus optimiste que l'année dernière, Gérard Bonnet cependant prévient que les choses ne vont pas être si simples pour l'année à venir.

En Métropole



Pour notre France, l'année sera décevante, difficile. Le climat sera tendu surtout en début d'année (les deux premiers trimestres). Les promesses de la campagne électorale n'ayant pas été tenues, les manifestations seront à répétition. Jupiter descend de son piédestal!



Toute la France sera dans la rue, tous les métiers confondus, avec la justice en actualité et au moins 2 ministres du gouvernement seront obligés de démissionner sans parler du départ de l'Assemblée de plusieurs députés.



Pour le Président tout devient difficile, les partis changent, de noms et de personnalités. Les Français ne comprendront plus rien. Chômage, hélas toujours en hausse, le revenu minimum en baisse, des aides sociales supprimées. Un Mai 1968 qui se dessine pas à pas, bref une année très très morose. Mais c'est le cas de l'étranger aussi où tout va mal. Gardons espoir...



La côte de popularité d'Emmanuel Macron baissera fortement, quand au gouvernement actuel, ce n'est pas fini! Sur le plan financier, une enquête va conclure que le financement du parti LREM n'est pas conforme.Attention !



Des députés LREM démissionnent, cela ira jusqu'au 1er Ministre qui partira en claquant la porte...



Madame Macron sera bousculée. L'affaire Benalla laissant des trace, mais elle est la seule que notre président écoute. Je vois encore tous les métiers, les Français dans la rue, les enseignants, le médical, l'administration avec les syndicats, la police, bref de la violence, des dégâts.



Mais soyons honnêtes, toutes les réformes, qui agacent fortement les Français auraient dû être appliquées et faîtes depuis notre cher Président Mitterand, suivi du bien-aimé Chirac. Rien alors n'a été fait! Seul Sarkozy a essayé de faire quelque chose, cela lui a coûté sa place de Président. L'histoire lui rendra raison dans les années à venir. Quant à Hollande, c'est le néant! Macron fera les réformes, quoique cela coûte.





Mais je vous rassure, ce que les Français endurent actuellement, ce n'est pas fini. Tous les peuples étrangers l'ingurgitent. La main-mise de la Grande Finance Mondiale sur tous les gouvernements mondiaux est en marche : le résultat est un gouvernement mondial, plus facile à piloter!



Hollande reviendra en politique: il osera ! Royal: elle osera aussi revenir, en catimini. La classe politique est vieille: de la jeunesse vite ! Seule réussite actuelle du quinquennat en place, le ministre de l'Education: Blanquer avec un Castaner bien présent, et un premier Ministre pugnace: il est bien !



Marine Le Pen, après le changement de parti, maintenant RN est toujours bien présente. Le clan Le Pen sera en deuil. Aux élections Européennes, elle sera le grand vainqueur.



Melenchon qui se voyait dans l'alternative se décrédibilisera jours après jours, manifestations après manifestations. Quel gâchis !



Le bilan de tout cela? Comme je l'avais prédit, il faudra attendre 2020 pour constater une amélioration. 2019 sera une année d'attente, de ras le bol, de coups de gueules, de désespoir aussi, mais un changement se profile, encore au loin, mais bien réel: la résistance s'organise. Quant à Jupiter il n'est pas le "Bien Aimé" mais " le Sourd".