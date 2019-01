Les prédictions 2019 de Gérard Bonnet : Première partie

Le 16/01/2019

Le voyant de Saint-André revient en ce début d'année et nous offre sa vision de l'année à venir. Un vent d'optimisme, certes sur du long terme, semble enfin souffler au dessus de ses prédictions. Gérard Bonnet balaie l'actualité internationale, nationale et locale dans tous les domaines avec sa franchise habituelle et nous livre une vision pour les mois à venir.

Petit tour d'horizon pour tous les signes



En 2019, les Béliers se jetteront à l'eau avec toute la passion qui les caractérise. Le quotidien des Cancers sera aussi trépidant. Soumis à des influences astrales complexes et contrastées, les Gémeaux sauront s'adapter tandis que les sages Taureaux profiteront de la vie.



2019 s'annonce magnifique pour les Lions, surtout natifs du 3ème décan. Les Balances restent actives et énergiques, très sollicitées par les événements. Les Vierges retrouvent un peu de calme et de sérénité tandis que les Scorpions peuvent vaquer sans soucis à leurs occupations.



Positifs et actifs, les Verseaux mèneront leur barque avec ardeur, les Capricornes se reposeront sur leurs lauriers et les Sagittaires et les Poissons verront leur persévérance récompensée.

LE 3

2019 est une année en 3, symbole de la Trinité, considéré comme un nombre de chance. Le 3 est le dynamisme, la puissance de vie, la générosité, mais aussi la parole, le verbe.



Il est le pouvoir donné à l'humain de s'exprimer librement, pour combattre avec force les situations embrouillées , les abus d'autorité. Toujours difficile cette nouvelle année nous montrera un sursaut d'humanité du peuple, une société plus juste et équitable.



Chacun prendra le temps de s'occuper de l'autre. L'homme prend conscience face au comportement des gouvernants de la force de sa parole et voudra être entendu.



Une année de force, de travail et d'entraide

Certains signes ne trompent pas, même timides, que nous ne réglerons pas tous les problèmes, toutes les difficultés économiques, toutes les sources de conflit à l'échelle, mondiale, mais une dynamique de contestation laissera entrevoir de réelles avancées!



Un changement se met en place d'où sortira du bon comme du mauvais. A NOUS d'y faire face avec courage, abnégation et surtout avec beaucoup d'Amour. Une année de force, de travail et d'entraide.

Météorologie

Toujours d'actualité, les catastrophes naturelles seront toujours aussi nombreuses, hélas, avec des inondations sur toute la France, des tempêtes encore de plus en plus fréquentes, des tremblements de terre... L'hexagone souffrira, les éléments se déchaineront !



Dans le monde, des tremblements de terre en Asie, en Amérique du sud, hélas toujours la Grèce et l'Italie, en Inde des torrents de boue meurtriers, catastrophes naturelles faisant de nombreux morts, des pays saccagés par la mer, l'eau, faisant d'énormes ravages. Le feu sera aussi d'actualité dans de nombreuses parties du monde, les secours seront impuissants.



L'homme n'a pas pris conscience du peu d'intérêt qu'il avait pour la planète Terre, notre mère. Voilà la résultat et ce n'est que le début! Les énergies atmosphériques se déchaineront encore à nouveau, dangereuses, incontrôlables, créant le chaos.