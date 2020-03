Les premiers paniers fraîcheurs livrés

Le 31/03/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 143

Comme annoncé, la ville de Saint-Paul via son CCAS a commencé dès ce lundi après-midi la distribution des paniers fraîcheurs aux centaines de bénéficiaires de la commune. Des paniers composés de fruits (bananes, melon, fruit de la passion…) mais aussi de légumes, mis à disposition par le Département.



L’annonce de cette distribution a connu un tel afflux de demandes que les deux numéros d’appels du CCAS ont rapidement été saturés. De fait, de nombreux usagers n’ont pu contacté le service social ce lundi matin. Les techniciens de la ville travaillent à une solution pour permettre de répondre à un maximum d’interlocuteurs.



Pour rappel, ces paniers fraîcheurs sont prioritairement destinés aux personnes âgées, en difficultés, bénéficiaires de l’APA (Aide aux personnes âgées) et/ou d’une aide-ménagère. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de se déplacer jusqu’aux bureaux du CCAS.

Après étude de la demande et validation des critères d’attribution, un service de livraison est assuré par le CCAS.



Deux numéros de téléphone sont à disposition des usagers : le 0262 45 76 45 et le 0262 45 76 54 de 8h à 12h.