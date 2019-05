Les présumés braqueurs du Super U de St-Paul condamnés pour d’autres faits

Le 31/05/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 259

Les trois hommes devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi sont bien connus de la justice. Trop même. À eux trois, ils ont plus de 50 condamnations sur leur casier judiciaire. C’est donc avec peu d’empathie qu’ils ont été jugés malgré les excuses diverses et variées.



En détention provisoire depuis le braquage du Super U de Saint-Paul en août 2017 pour lequel ils sont soupçonnés, ils étaient devant la justice cette fois-ci pour tentative de cambriolage du magasin Gamme Vert à la Saline et le cambriolage d’une maison en novembre 2017. Ils étaient aussi jugés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit.



C’est parce que les forces de l’ordre surveillaient le trio suite au braquage très médiatisé qu’ils ont pu être identifiés, interpellés et jugés pour ces faits qui ont eu lieu trois mois plus tard. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2017, J. Fontaine, G.Ortain et A.Robert forcent le magasin et tentent de voler le contenu du coffre fort. C’est l’intervention d’un vigile qui les fera fuir. Prochain rendez-vous, le 17 novembre, en plein après-midi, les trois individus se rendent dans une maison à Bassin Plat, Saint-Pierre, où ils attendent le départ de la femme de ménage pour cambrioler et repartir avec 100.000 euros de biens. "Ils ne cherchent ni la violence, ni le contact physique", précise un des avocats de la défense, Me Sébastien Navarro.



"Sur un coup de tête", "SDF", "sans travail", "des enfants à nourrir"… Plus aucune excuse ne passe après tant de condamnations. Et lorsqu’ils assurent que les cambriolages n’étaient pas préparés – afin d’éviter une condamnation pour association de malfaiteurs – ils sont également peu crédibles. "Vous avez un sacré sens de l’humour", affirme Bernard Molié, président du tribunal, avant de rappeler la présence de barres de fer et autres objets dans la voiture de A.Robert.



Retour en prison pour les trois copains – ou ancien copains, la tension palpable entre A.Robert et les deux autres – avec une condamnation à 4 mois de prison ferme, en attendant d’être jugés pour le braquage du Super U.