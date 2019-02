Les prix augmentent de 1,8% en 2018, l'inflation la plus élevée depuis 2012

Le 21/02/2019 | Par N.P | Lu 300

À La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 1,8 % en 2018, soit l’inflation la plus élevée depuis 2012, rapporte l'Insee.



La hausse des prix est en effet nettement plus forte que les années précédentes (+ 0,4 % en 2017 et + 0,1 % en 2016). Hors énergie, la hausse des prix est de 1,3 % (+ 0,1 % en 2017).



Hausse des tarifs de l'énergie, de l'alimentation et des services