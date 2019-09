Les prix du carburant et de la bouteille de gaz à La Réunion au 1er octobre 2019

1. Joseph322 le 30/09/2019 17:45



Si Toutes les toilettes

etaient d embléés

equipées ( grace a aides.., projet gouvernemental)

de manière a stocker le gaz des gens quand ils font leurs besoins...

Idem pour leur urine pour extraire les carburants et autres précieuses ressources

Alors,peut etre le monde feraient un petit pas vers le futur en meme temps qu un petit pet...

Mais certains trés riches ont plus d interets a faire miroiter des gadgets " indispensables"

aux masses

Pendant que ces derniéres se noient dans la misère , la pollution

n arrivant meme plus a respirer

sous l insatiabilitée et le poids de leurs désirs de bon consomateur

possédant le dernier 4x4 , le dernier gadget de

smartphone a la mode .

Croyant et se sentant des Rois

avec le Smartphone a 1000 euros

dans une main le papier triple épaiseur moelleux

dans l autre

Assis sur leur Royale Trone pendant que le monde

( le vrai pas celui des médias )

se fait détruire manipuler et corrompre par une petite élite qui

elle a déja ses places

et leur propres Trones en or massif

dans des Bunker VIP gardés par des toutous

qui savent tirer sur les gens qui dérangent leurs patrons

patrons qui peut etre un jour

estimeront que finalement la terre et ses ressources

se porteraient finalement bien mieux avec pas plus de 500 millions

d etres humains .