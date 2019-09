Les procès-verbaux dressés en ville de St-Denis sont-ils illégaux ?

Le 27/09/2019 | Par Pierrot Dupuy

Dans son dernier rapport sur la SODIPARC, la Chambre régionale des comptes a levé un lièvre.



En page 24, on peut lire que "huit agents sont chargés du contrôle du stationnement (à Saint-Denis, NDLR), soit un ratio d'un agent à temps plein pour 325 places contre une moyenne nationale d'un agent pour 210 places".



Rien de bien méchant jusque-là, sauf à noter qu'il y a un sous-effectif criant d'ASVP (agents de surveillance de la voie publique), ceux qui distribuent les procès-verbaux. Etonnant car c'est un manque de recettes pour la ville et que ça aurait été l'occasion d'embaucher quelques personnes supplémentaires, dans une commune sinistrée par le chômage.



Ces quelques lignes ont éveillé l'attention de petits malins qui se sont étonnés d'une telle situation et ont cherché à en connaitre l'explication.

Normalement, les ASVP non assermentés ne peuvent pas porter la tenue réglementaire et surtout ne peuvent pas verbaliser. Or, il apparait, et nous détenons des photos qui le prouvent, que les 8 ASVP se baladent en ville de Saint-Denis en uniforme, avec le polo blanc siglé ASVP dans le dos et la jupe ou le pantalon noir. Ils doivent normalement porter à la ceinture la plaque ASVP qui leur est remise lors de la cérémonie d'assermentation.Mais surtout, beaucoup plus grave, ces ASVP non assermentés ne peuvent pas verbaliser. Or, toujours selon nos sources qui sont particulièrement bien informées, tous les agents, les assermentés comme ceux qui ne le sont pas, verbaliseraient à tour de bras.En 2018, il y a eu environ 17.000 procès-verbaux dressés en ville de Saint-Denis et on en est déjà à environ 18.000 à fin août. Ce qui marque une forte augmentation due à la mise en service de ce que Zinfos a appelé "la mitraillette à PV", cette voiture bardée d'électronique qui repère les véhicules sans ticket horodateur et les signale aux ASVP qui passent les verbaliser.S'il se confirme que des PV ont été dressés par des agents non-assermentés, cela signifie-t-il que tous les PV dressés à Saint-Denis sont illégaux?C'est ce que pensent ceux qui ont relevé cette anomalie, qui souhaitent pour le moment rester dans l'anonymat.Ils ont même franchi un pas en créant un collectif intitulé "Rembourse mon PV". Une page Facebook est en cours de création et un mail a déjà été créé ( remboursemonpv@gmail.com ) afin d'inciter ceux qui auraient été verbalisés au cours des derniers mois à se faire connaitre afin de participer à une plainte collective.