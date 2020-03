Les profs face à un "déchaînement de médisance"

Certes dans la fonction publique. ....vous avez de tout.....des personnes responsables et ayant une conscience professionnelle. ...et des brebis galeuses. ... Ceci étant dit, je comprends le dessaroi de cette enseignante et sûrement de ces collègues qui essaient de faire de leur mieux pour mener à bien leur mission..... Mais je ne pense pas me tromper de beaucoup en disant que ces parents qui se plaignent ,qui insultent et se déchaînent sur ces enseignants. ..sont très certainement DES ASSISTÉS. ....ou tout leur est dû. ...et que la société doit tout prendre en charge ! 😤😠..... Je vomis sur ces gens !😨😠😤😈😡....

Les professeurs ont aussi une vie de famille et leur propre enfant à gérer (école à la maison). Il doivent faire cours à distance pour leurs élèves avec un certain nombre de classes et de niveaux. Des élèves qui bénéficient du Pop et qui se retrouve aujourd'hui sans ordi (allez comprendre). Ces parents qui se plaignent sont ceux qui à mon avis ne se sont jamais soucier des études de leurs enfants (un établissement scolaire c'est comme une garderie). Ils se retrouvent aujourd'hui démunis et au lieu de chercher des solutions, ils préfèrent montrer l'exemple à leurs enfants, critiquer les professeurs. Bravo ! Le confinement sera festive, au lieu de faire preuve de solidarité et de compassion.

Voilà une situation inédite qui impose enfin aux parents de s'occuper de l'éducation de leurs progénitures. Eh oui, pour éduquer, la TV et filer un téléphone mobile au marmaye ne suffit pas pour faire génie admirable... Il (le parent) va enfin découvrir les véritables capacités extraordinaires de ses enfants en les accompagnant, les conseillant, les soutenant dans leurs travaux quotidiens. Il (le parent) va vite réaliser que le roi ou la reine s'avère souvent peu en mesure d'aligner convenablement 3 lettres ... pas 3 mots mais 3 lettres ... pas question de se poser la question en 3 nombres .... Horreur ! Mais quelle déception ! Nous n'avons engendré finalement rien d'un génie ... et là visiblement, ce n'est pas de la faute du prof que l'on aurait volontiers tabassé puisque le marmaye que l'on croyait génie est à la kaz et qu'il se révèle être un bel incapable ... Là, le conte de fée familial avec enfant roi ou reine s'éteint soudain ... Bon ben, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire pour régler le problème et puisque l'on ne peut pas emmener les marmayes au burger le plus proche, allons regarder un programme bien abrutissant dans la télé histoire que les marmayes dorment vite et de pouvoir souffler un peu. Merde alors, vivement que les écoles ré-ouvrent vraiment, virus ou pas virus. A bon entendeur.

Plus les parents sont incompétents , pus il râlent et insultent , c'est bien connu. En tant normal , les parents agressifs sont la plupart du temps des gens pris d'alcool, ou zamalés et bien souvent au bord de l’analphabétisme. Ce sont d'ailleurs les mêmes qu'ont retrouvent en train de hurler dans les soirées électorales où les candidats ont fait couler le rhum à flots En ce moment , ces gens , devant la tâche ( et encore , ils n'ont que leurs gosses à gérer) se rendent comptent de leur ignorance crasse et s'attaque comme toujours aux enseignants qui eux , en temps normal se trouvent face à des classes de 24 élèves voire plus en lycée... Courage , les profs , ne vous laissez pas abattre par ces crétins congénitaux .

Je vais quand même ajouter à ce que cette collègue dit. Pour vous donner une idée. Déja c'est pas facile de faire bosser un élève en lycée ou collège, alors quand il est chez lui c'est la croix et la bannière surtout si papa maman est là et s'amusent à s'envoyer des dodos derrière la crevatouse.

Tout ce qu'on nous demande de faire pour la continuité pédagogique c'est USANT, dans le sens où bcp de paramètres ne convergent pas : on a des élèves bloqués ou confinés en France à cause des vacances (eh OUI), on a des élèves qui ont un ordi mais pas internet (inversement), on a des élèves qui TOUS les jours arrivent en retard au bahut, et ca vient 3 fois dans la semaine, on a des élèves qui ne fichent rien du tout;..la liste est encore longue ! La on nous demande de travailler cette continuité. Ok, donc il faut planifier un temps de rencontre en visio de préférence avec les élèves sur un EDT aménagé. Sinon il lui reste les moyens de communiquer pas autre moyen...Quant à la "charge" de travail de ce parent réfractaire et insultant, faut pas croire que l'on gave vos enfants de travail. On suite ce qu'on appelle "une progression", qui dit progression dit programme.

Tout ce que j'écris ici, les PARENTS sont au courant, ainsi que notre hiérarchie. TOUT est en ligne maintenant. Ils savent. On les avertit en même temps. Donc faut pas croire que tout est facile pour nous de combiner et gérer ce travail en ligne....

Pensez ce que vous voulez, nous avons une mission et bon gré mal gré on va essayer de la mener à bien. Je n'ai jamais autant envoyé ou échangé de mail et de sms ou d'appel en l'espace de 15 jours et ce pour cette continuité pédagogique. On n'y peut rien, tout le monde est dans la même galère, pas que les enfants, mais aussi les enseignants...Arrêtez de nous crier dessus SVP. Si votre enfant un jour aura une place ou un boulot confortable c'est qu'il l'a mérité en bossant...Il n' y a pas de solution miracle pour réussir sa scolarité.