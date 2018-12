Les propositions de GERéunion vers une écologie intégrale, démocratique et solidaire

"Le solaire c'est moins cher"

"Brûler nos déchets, c’est détruire nos emplois"

Le 2ème exemple concerne les déchets. La réglementation européenne ainsi que nationale - Loi TECV2 notamment - impose une hiérarchie du traitement3 qui mise d’abord sur l’économie circulaire et la valorisation organique&matière (réutilisation / recyclage) avant toute incinération avec ou sans valorisation énergétique.



En effet, un euro investit dans l’Économie de la Réutilisation, de la Réparation, du Recyclage dite Économie Circulaire produit 6 fois plus d’emplois que dans l’Incinération énergétique. Le Syndicat Mixte de gestion de Déchets du Sud-Ouest (ILEVA présidé par M. Le Maire de Saint-Pierre) porte aujourd’hui une grande responsabilité dans sa décision de Juillet 2018 d’attribuer à un grand groupe un projet pharaonique de 240 M€ dont 130 M€ uniquement pour cet Incinérateur.



Mais qui va payer ? Nous le savons tous : l’augmentation des taxes sera inéluctable, quoiqu’en disent les investisseurs intéressés par ce juteux contrat, sans compter que le tarif d’achat de l’électricité qui conditionne l’équilibre financier de ce projet d’Incinérateur énergétique n’est toujours pas garanti.



En conséquence, vu l’opposition manifeste de la population des 15 communes concernées (de Saint- Philippe à La Possession) à ce projet nuisible pour leur santé et pour leur porte-monnaie, nous demandons à ce qu’il y ait un moratoire sur la signature par M. Fontaine de ce marché attribué "en misouk" et dont d’ailleurs aucun citoyen n’a encore vu tous les détails. Puisque cet investissement funeste, si M. Fontaine persistait dans son entêtement jusqu’au-boutiste, serait également supporté par les générations futures (contrat de 30 ans), GERéunion demande que la population réunionnaise soit consultée par un Référendum citoyen sur cet enjeu majeur où l’avenir durable de La Réunion est en question.



Dans le prolongement de cette demande légitime d’expression, nous informons

les citoyens que GERéunion prendra toute sa part dans cette nouvelle démocratie participative que nous appelons de nos vœux et que des consultations via Internet et à travers des rencontres de dialogues/débats citoyens seront organisées dès Janvier 2019. La première sera consacrée à un " Pouvoir d’Achat Durable" ou, en d’autres termes, à une nouvelle Écologie, Intégrale et Populaire qui permette de répondre, au quotidien, aux aspirations légitimes de la population tout en préservant et en valorisant nos ressources, pour une Réunion innovante et durable, plus juste et équitable.

Le 1er exemple concerne l’énergie solaire. Car décarboner progressivement l’économie réunionnaise des énergies fossiles vers des énergies renouvelables est non seulement une exigence environnementale face au réchauffement climatique et aux problèmes récurrents de santé mais aussi une opportunité économique pour notre territoire, pour les Réunionnaises et les Réunionnais.En effet, l’économie réunionnaise est très dépendante du pétrole (83 % pour l’énergie par exemple) comme on l’a vu lors des barrages et le pétrole est le plus gros poste économique de l’île avec près de 500 M€ par an donnés par La Réunion à des grands groupes financiers. Alors que les tarifs des carburants ne cessent d’augmenter que le cours du baril malgré des baisses récentes connaîtra, par l’épuisement des ressources et leur extraction rendue de plus en plus difficile, de nouvelles hausses importantes de ces produits pétroliers sont à prévoir dans les années à venir. A l’inverse, le dernier rapport de l’Agence Internationale des Énergies Renouvelables (IRENA1) souligne que la forte baisse du tarif du Photovoltaïque – et de l’Éolien en mer – se poursuivra pour atteindre un coût de l’énergie produite inférieur à 5 ct€/kWh soit 3 fois moins cher que ce que nous payons aujourd’hui avec une électricité produite à partir des produits pétroliers (fioul lourd/léger, diesel).C’est pourquoi GERéunion milite pour que l’achat de panneaux solaires soit défiscalisé et le recours au tiers-financement pour les foyers modestes généralisé. L’autoconsommation collective (dans des immeubles) doit elle aussi être encouragée par les bailleurs sociaux et l’État. Enfin, une réglementation thermique devra être mise en œuvre dans le tertiaire afin demander à tous les secteurs les mêmes efforts qu’aux citoyens.C’est pourquoi, outre les conséquences sur la santé des riverains que peut entraîner des rejets nocifs réguliers dans l’atmosphère pendant 30 ans, GERéunion est fermement opposée - même pour quelques MW d’électricité - à l’Incinération des déchets qui place comme solution ultime leur transformation en cendres, résidus très dangereux dont on ne sait quoi faire car très difficiles à stocker et très coûteux à exporter. D’autres pays ont fait d’autres choix, que ce soit sur la prévention ou le traitement des déchets, qui ont permis de deviser par 3 la production de déchets (prévention) et ont choisi des solutions innovantes comme la gazéification (traitement) des déchets non recyclables émettant moins de rejets et de résidus dangereux, tout en baissant le coût payé par le citoyen ; alors pourquoi pas nous ? La tarification incitative permettant de ‘trier plus pour payer moins’ peut être à ce titre une mesure intéressante, malgré certaines difficultés administratives de mise en œuvre.