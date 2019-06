Les pupilles de chez les Républicains

"L'homme fort qui connaît sa valeur se retire quand il ne fait pas l'adhésion ".. trop de chamailleries de cour d'école. ..trop de saboteurs dans les coulisses au profit de la LREM. ..quand les uns et les autres seront partis à LREM ou au FN ça deviendra un parti croupion. ..8% lors des Européennes c'est déjà au-dessus de sa valeur. .sur cotée encore pour l'instant. ...qui n'a pas atteint son plancher, son support .



Le décrochage va se poursuivre. Les votants eux, ne vont pas attendre pour se positionner. Quelques nuits blanches à venir pour certaines majorités municipales. Comme on dit en bourse, c'est le moment de sortir si l'on ne veut laisser sa culotte.



Valérie Pécresse et les autres peuvent s'en vanter !