Commentaires (5)

1. Gerem le 13/03/2020 16:34

Mariage baptême communion c'est terminé annulez tout et sans discuter...et n allez pas croire que ca ne concernerait que la métropole

C est partout metropole et dom tom

2. klod le 13/03/2020 16:38

"Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits, annonce Édouard Philippe"



et les élections sont maintenus ……………..





quelqu'un peut il m'expliquer ces "subtilités" du système ? " no comprendo " comme dit l'autre .

3. fly the world le 13/03/2020 16:38

et dans les avions avec près de 500 personnes confinées ?!!?

4. Momo le 13/03/2020 16:40

Et pour la semaine prochaine ce sera des rassemblements de plus d’1 personne qui seront interdits ! Plus de lits à 2 …. chambre à part pour tous et toutes ! Célibat forcé pour ne pas transmettre Covid-19 à son ou sa partenaire … Sage précaution : madame et monsieur pourront s'endormir en toute tranquillité …