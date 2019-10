Les rencontres notariales s’invitent à Saint-Paul

Le 03/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 111

C’est un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Ce samedi 19 octobre de 9h à 13h, se dérouleront les Rencontres Notariales. À l’instar des éditions précédentes, les consultations seront offertes et s’organiseront sans rendez-vous et dans le respect de l’anonymat.

Chaque année, les Notaires de La Réunion relaient localement les Rencontres Notariales. L’événement national entre dans sa 40ème année et consiste à offrir des consultations libres (sans rendez-vous!) et anonymes à l’ensemble de la population. Il vise en premier lieu à faciliter l’accès au droit pour tous et complète ainsi le dispositif de permanences qui se tient tout au long de l’année chez les partenaires de la Chambre des Notaires de La Réunion : dans les chambres consulaires et de nombreux points d’accès au droit notamment.L’édition 2019 s’organise en partenariat avec de nombreuses mairies de l’île, le samedi 19 octobre de 9h00 à 13h00. Grâce à leur concours, l’événement sera pleinement au service de la proximité et de l’accessibilité juridique. Les différents lieux de permanence sont indiqués sur le site Internet de la Chambre des Notaires de la Réunion : www.chambre-reunion.notaires.fr Avec près de 800 consultations, la précédente édition a connu un franc succès ! Elle a permis d’apporter des premières réponses à de nombreuses attentes, dans des domaines juridiques variés et pour lesquels les notaires sont experts et force de conseils.