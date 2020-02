Les “rendez-vous” culturels reviennent pour 2020 !

Le 12/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 98

Si vous êtes en panne d’inspiration pour les week-ends en ce début d’année ou en quête de savoir sur l’histoire de La Réunion, de sa culture et de son patrimoine, téléchargez sans plus attendre notre brochure qui recense toutes les visites/balades/randonnées/ateliers et autres expositions culturelles jusqu’au mois d’avril 2020 !Ce début d’année s’annonce chargé culturellement avec un focus sur les visites guidées des monuments restaurés. L’Église de la Conversion de Saint-Paul et l’Hôtel Lacay vous ouvrent leurs portes le temps de vous replonger dans l’histoire de ces deux bâtisses inscrites au titre des monuments historiques depuis 2010.Parmi ces “rendez-vous” incontournables de ce début d’année : les randonnées urbaines, la reprise des ateliers généalogie tous les 2e et 4e mercredi du mois de 13h à 16h, les ateliers famille qui vous proposent “Les Enquêtes du patrimoine” chaque mercredi de 14h à 16h sans oublier les visites guidées qui vous font découvrir le street art à Saint-Paul ou encore l’esclavage à travers les monuments commémoratifs.Deux expositions seront à visiter d’urgence : “l’Exposition “Les Savanes : Nous Liberté Sous le Vent” qui s’étend jusqu’en juillet 2020 puis l’exposition Marronnages, refuser l’esclavage à l’île Bourbon au XVIIIème siècle à découvrir la longère Sudel FumaAinsi que des événements incontournables, tels que La Nuit de la Lecture, la Journée internationale des Droits des femmes…Vous pouvez téléchargez la programmation culturelle pour janvier à avril 2020 intégralement la brochure “Rendez-vous”