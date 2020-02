🌡️ Températures prévues

➡️le soleil ne fait pas dans la demi-mesure sauf sur le Sud et le Sud-Est où des nuages rentrent déjà ce matin lâchant des averses localisées.les nuages bourgeonnent sur les pentes. Les éclaircies dominent largement sur le littoral notamment sur l'Ouest et le Nord-Ouest où les thermomètres affichent des valeurs bien estivales.➡️le couverture nuageuse péi occupe le terrain de la moitié Nord.Sur le quart Sud-Est et notamment les pentes du volcan les averses deviennent plus fréquentes. Le temps est encore clément sur le littoral Sud-Ouest et Est où le vent fait encore rempart à la progression nuageuse.reste vigoureux en rafales flashant à près de 70km/h entre Sainte Rose et Saint André sur le Sud-Ouest entre Saint Leu et Saint Gilles. Le Nord et le Nord-Ouest de l'île sont à l'abri du vent aujourd'hui.est agitée à forte. La houle est de l'ordre de 2m50 en journée à 3m ce soir sur les côtes Sud-Est et Est.La température du lagon est voisine de 28°.sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h06 le 11 --18h57 le 10🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1011.5