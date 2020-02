Les résidus de la tempête tropicale FRANCISCO apportent une dégradation plus marquée à partir de mardi

Le 09/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 133

Photo satellite Météosat à 13heures. La circulation résiduelle de FRANCISCO va se rapprocher de Maurice et de la Réunion au cours des 2 prochains jours.

➡️des averses commencent à affecter les régions du volcan et du Sud-Est de l'île et deviennent plus fréquentes en cours d'après-midi.Le vent de Sud-Est est soutenu sur l'Ouest et l'Est de la Réunion avec des rafales proches de 70km/h entre Saint Leu et Saint Gilles et entre Sainte Rose et Saint André.La mer est agitée à forte sauf de Sainte Suzanne à Saint Paul en passant par le Port.➡️en plus des traditionnelles formations nuageuses sur les reliefsDes précipitations parfois orageuses se développent.sur le Sud-ouest et le Nord-Est. Le vent est nettement perceptible au sommet des montagnes.La mer reste agitée à forte avec une houle de 2.5m à 3m. Elle est praticable dans le Nord-Ouest.➡️ On revient sur ces prévisions lundi et mardi avec l'émission de plusieurs publications sur Zinfos974