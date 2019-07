Les résultats du Bac à découvrir dès 8h ce vendredi sur Zinfos

Le 04/07/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 296

Le moment tant attendu pour nos lycéens est enfin arrivé. Les résultats du Bac Général et du Bac Technologique tombent ce vendredi à 8h; pour le Bac Professionnel, il faudra attendre 9h.



Les 12 474 candidats de la session 2019 seront fixés sur leur sort. Pour ceux qui devront passer les oraux du rattrapage, les résultats des épreuves du 2nd groupe seront dévoilés entre lundi et mercredi prochains.



L'année dernière, les taux de réussite étaient de 91% pour le Bac Général, 88,8% pour le Bac Technologique et 82,8% pour le Bac Professionnel.



Retrouvez les résultats dès 8h sur Zinfos974. Bonne chance à tous !