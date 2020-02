Les revenus de Nassimah Dindar sous le coup d’une enquête

Le 13/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2637

C’est la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui a saisi le Parquet National Financier concernant les revenus de la sénatrice entre 2016 et 2017. Selon la HATVP, Nassimah Dindar aurait dépassé le maximum légal de rémunération publique, et aurait dû rembourser le trop perçu, comme le révèle le JIR. Une enquête a été ouverte par le PNF et confiée aux gendarmes de la section de recherches de La Réunion.

L’ancienne présidente du Département est à nouveau au coeur d’une affaire judiciaire, à quelques semaines maintenant des élections municipales, alors même qu’elle est candidate à Saint-Denis.



En cause, ses nombreux revenus, perçus entre 2016 et 2017, alors qu’elle occupait les postes de présidente du département, de vice-présidente du Conseil régional, présidente du conseil d’administration du SDIS, et présidente de la société publique locale Avenir Réunion.



En tout et pour tout, la Haute autorité pour la transparence estime que la sénatrice aurait ainsi perçu 15.000 euros de trop, dépassant ainsi le montant légal de rémunération publique.



Le signalement aurait été fait au Parquet National Financier en 2018, suite à la déclaration de situation patrimoniale de la nouvelle sénatrice. Une enquête judiciaire a donc été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherches de La Réunion.