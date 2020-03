Les services de la Chambre de métiers fermés jusqu'à nouvel ordre, mise en place d'un numéro vert

Le 18/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 67

Nous apporterons autant que possible, une réponse et vous assurons du traitement de vos difficultés dans les meilleurs délais.



Je vous remercie pour votre compréhension.



Le président

Bernard Picardo

Prenant acte des nouvelles dispositions annoncées par le Président de la République dans son allocution télévisée du lundi 16 mars 2020 et considérant la nécessité d’assurer la sécurité de nos personnels et de nos publics, les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat seront totalement fermés au public à compter de 15h ce jour, mardi 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre.Toutes les demandes d’informations et de conseils devront être adressées au numéro vert suivant :ou par courriel à l’adresse suivante