Les six présumés trafiquants de zamal jugés aujourd'hui

Le 26/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 363

Initialement prévu le 4 juin mais reportée à ce jour à la demande des avocats des trafiquants, l'audience de comparution immédiate pour les 6 individus suspectés d'avoir participé à ce trafic se déroulera à 13h45 à Champ-Fleuri.

Lors de la première audience, le président avait refusé la demande commune des avocats sur une ouverture d'information afin de rechercher les têtes de réseau de ce trafic entre l'île Maurice et La Réunion. Le président avait estimé que, compte tenu des difficultés en raison de l'inexistence d'accord d'extradition entre les deux pays, il n'y avait aucune chance de voir comparaître un jour les commanditaires mauriciens devant une cour de justice française.



Cette importante opération avait été menée dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1 er juin, à l'Anse des Cascades, à Sainte-Rose par les gendarmes, accompagnés du GIGN et d'un hélicoptère du PGHM. Elle avait conduit à l'interpellation de 6 hommes en possession de 140 kg de zamal. La drogue se trouvait dans une dizaine de sacs, et devait être envoyée à l'île Maurice.



Les 6 trafiquants présumés risquent une peine de 10 ans de prison.