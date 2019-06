Les six trafiquants de zamal déférés aujourd'hui

4. joseph322 le 04/06/2019 12:15



Les pauvres ....

Tout ça pour des plantes vertes...

qui terrifient tant nos gouvernements ....

qui ne veulent vraiment a passage que le bien etre

et la libertée pour son peuple ..lol

Comme s il s agissait d armes, de trafic d organes

de drogues dur et chimique style héro exta etc

Que des Focus je dis

et des toutous en manque d action / parfois voyous eux même

qui exécutent les ordres d obscur personnage

de personne indignes d avoir une quelconque autorité et un quelconque pouvoir .

qui parlent mais ne connaissent en somme pas grand chose

et n ont certainement jamais expérimenté eux même

et ça juge au sens propre

( n est ce pas le monde a l envers)

et je ne parle même pas des accords avec les Lobby de l alcool

et des pseudos études prépayés pour démontrer que le zamal est malsain

que de riches Hypocrites manipulateurs n est il pas?