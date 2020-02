Les soldes: "Une aberration écologique et sociale"

Le 01/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 649

En ce premier jour des soldes à La Réunion, plusieurs associations se sont mobilisées devant le centre commercial Grand Nord de Sainte-Clotilde pour interpeller sur le coût écologique de nos modes de consommation actuels. "Cette date symbolique a été choisie pour continuer d’alerter sur les effets néfastes de la surconsommation orchestrée par les grands groupes et les politiques publiques, sur les ravages environnementaux et sociaux engendrés à la Réunion et d’informer sur les alternatives existantes et à venir".



Pour Alternatiba Péï, ANV-Cop 21 Réunion, Extinction Rébellion Réunion, Greenpeace Réunion Youth for Climate et Zéro Déchet Réunion, en pensant faire de bonnes affaires, nous accentuons notre impact sur la planète. " L’obsolescence programmée est devenue la norme, et son impact environnemental est énorme".



Pour ses associations et mouvements, les soldes mais aussi les nombreuses promotions du type Black Friday, favorisant les achats compulsifs, sont "une aberration écologique et sociale". Les produits invendus seront détruits ou renvoyés au lieu d’être redistribués à des associations.