Les sports de plage en vedette sur le front de mer

Le 05/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 62

Envie de participer à des compétitions par équipes de volley, de tennis et de rugby sur le sable ? Inscris-toi au grand tournoi des sports de plage organisé le dimanche 15 décembre 2019. Rendez-vous au terrain de beach-soccer du front de mer de Saint-Paul.



Des invités de marque effectueront également le déplacement. Quatre joueurs de la sélection réunionnaise de beach-volley, dont le double homme champion de l’édition 2019 des Jeux des Îles. Tous réaliseront un match d’exhibition.



Il faut respecter plusieurs critères pour y participer. Être âgé de 16 à 25 ans et vivre dans l’un des neuf quartiers de la ville choisis par les organisateurs de l’événement. Contactez aussi le 06 92 40 53 83 pour vous y inscrire.



Il s’agit d’un tournoi porté par l’Office municipal des Sports de Saint-Paul (OMS) avec le soutien de la ville saint-pauloise, le conseil départemental, les associations sportives de plage (l’ARTVBT, les 3B, US des Aigles blancs volley ball et le Rugby club de Saint-Paul et plusieurs autres partenaires.



Voici les secteurs retenus. L’Éperon, Grande Fontaine, la rue Saint-Louis, la cité Jacques-Prévert, la rue Jacquot, Bois-de-Nèfles, Tan Rouge et Hangar.



9 équipes mixtes

Du côté du terrain, les équipes mixtes se composeront de 8 joueurs avec 9 formations au maximum. Réparties en poule de 3, elles s’affronteront tour à tour dans chaque discipline. Au terme des phases de poule, un joueur de chaque équipe disputera une partie de beach flags.



Couchés sur le sable à plat ventre, dos aux bâtons plantés sur une ligne parallèle à la ligne de départ, distante de 15 mètres, ces neuf participants devront se redresser, se retourner et sprinter pour s’emparer d’un des bâtons.



Celui qui n’en récupère aucun subit une élimination. Cette épreuve permettra de déterminer le top 3 de chaque poule, et de définir le tableau des phases finales. Réparties à nouveau par poules de 3, les équipes s’affronteront de la même manière que lors de la première phase.