Les syndicats SNETAA FO, SNUDI FO et SNFOLC inquiets "concernant la prise en charge de l’accueil des enfants de soignants"

Le 19/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 96

Les syndicats SNETAA FO, SNUDI FO et SNFOLC ont adressé un courrier au Recteur depuis dimanche concernant l’ouverture des établissements scolaires le 23 Mars 2020.



Nous avons fait savoir notre inquiétude concernant la prise en charge de « l’accueil des enfants de soignants » et nos interrogations concernant la « continuité pédagogique ».



Nous avons demandé des garanties de sécurité sanitaire concernant les personnels de l’Education Nationale qui seraient volontaires pour assurer cette garde d’enfants.



Face à cette incertitude, à la pénurie de gels hydro alcooliques, de masques de protection, nous ne pouvons qu’inviter nos collègues à ne prendre aucun risque pour leur santé et, de facto, à rester chez eux.



Dans notre département, les cas de contamination se multiplient et nous devons respecter les mesures de confinement ainsi que les gestes barrières, seuls moyens d’éviter la propagation du virus.



Le Ministre de l'Éducation Nationale, dimanche 15 mars 2020, précise que la présence des personnels enseignants se fait sur la base du volontariat, « une personne qui n’est pas volontaire ne doit pas venir », notamment « si elle n’est pas à l’aise psychologiquement avec cette situation », information relayée à demi-mot par M. Le Recteur lors de sa conférence de presse le 18 mars 2020, indiquant que « chaque chef d’établissement demandera aux personnels qui est

volontaire ».



Nous comprenons la nécessité que les personnels soignants puissent garantir la poursuite de leur investissement dans la lutte contre cette épidémie, mais cela doit passer par des moyens supplémentaires accordés afin de permettre la garde des enfants dans des conditions de sécurité sanitaire avérées, dont nous n’avons aujourd’hui aucune certitude dans nos Établissements.



A son habitude, M. Le Recteur n’a pas pris le soin de consulter les représentants des personnels enseignants, et face à l’absence de réponse du Rectorat à nos questions, nous invitons les collègues à prioriser leur sécurité et celle de leurs proches, et donc, à rester chez eux.