Les transports : Perspective de métiers pour les lycéens de Moulin Joli

Le 12/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 110

Dans le cadre d’un stage de 4 semaines au sein des services de Transdev Réunion*, une douzaine d’élèves du lycée Moulin Joli a pu découvrir le dispositif de Contrôle Médiation et Sûreté (CMS) des gares routières de l’île ainsi que les aspects touchant au marketing et à la communication. Si le secteur du transport est en pleine mutation, il offre de nombreuses perspectives d’avenir aux jeunes réunionnais. C’est la raison pour laquelle Transdev accueille régulièrement des stagiaires au sein de sa structure. Les objectifs pour les stagiaires sont de découvrir et de participer aux actions de lutte contre l’insécurité et la fraude sur le réseau Car Jaune, mais aussi d’informer et d’accompagner les usagers.

* Délégataire de la région en charge de la gestion du réseau car jaune

« Pendant ces 4 semaines de stages, j’ai pu accompagner des personnes à mobilité réduite. J’ai même pu alerter les usagers sur ce qui était interdit de faire dans les bus, mais j’ai aussi pu accueillir, renseigner et orienter les usagers au quotidien. Pour moi c’était très enrichissant, notamment l’aspect touristique avec toutes les rencontres que j’ai pu faire avec les usagers de passage dans l’île pour la visiter. À cette occasion j’ai pu travailler mon anglais. C’est une réelle chance d’avoir pu vivre cette expérience et acquérir une vraie expérience professionnelle. J’aimerais à long terme devenir agent d’escale et ce stage représente tout de même l’opportunité pour moi d’acquérir des bases qui vont m’aider plus tard dans la concrétisation de mon projet. »

LAURALIE CLORATE

« J’ai pu découvrir l’autre facette de Car Jaune, surtout toute la masse de travail que représente le métier de médiateur. Il s’agissait aussi de permettre aux usagers de voyager en toute sécurité. Je ne m’attendais pas du tout à ce que cela soit aussi difficile de faire respecter les règles au sein des bus et des gares. Le ton peut très vite monter dès que l’on rappelle à un usager les règles. Ce que j’ai le plus apprécié c’est le contact avec les clients, les accompagner lors de la montée dans le bus et les annonces qui y sont faites. On était accompagné par les animateurs du réseau, mais on nous a fait confiance, c’est donc en totale autonomie que j’ai pu aussi apprendre l’aspect commercial du métier notamment dans la vente du y-PASS. Le fait de me confier des responsabilités au sein de la médiation a conforté mon sentiment de fierté, d’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup de filles dans le milieu. À la base je suis quelqu’un de très timide et ce stage m’a fait découvrir un autre aspect de ma personnalité. Je peux dire que ma timidité a complétement disparu. Je m’imaginais sage-femme un jour, mais je dois reconnaître que cette immersion, m’a permis d’avoir un autre regard et une autre analyse sur mon avenir professionnel. »

« Je suis en mention complémentaire accueil dans le transport, au lycée Moulin Joli, une formation qui me permettra d’exercer plus tard, le métier que j’ai choisi. Au cours de notre formation, nous devons réaliser des stages obligatoires qui nous permettront de valider notre cursus. Lors de ce stage, j’étais accompagnatrice au sol, ce qui m’a permis de présenter le billet électronique y-PASS, d’inciter les usagers à valider le titre de transport lors de l’accès dans le bus et aussi de les orienter, notamment les porteurs d’un handicap. J’ai beaucoup apprécié ce stage qui nous a tout de suite mis dans le vif du sujet, être confrontée directement aux usagers, m’a aussi permis d’avoir plus confiance en moi. J’aimerais travailler plus précisément en aéroport, mais ce stage m’a confortée dans mon orientation. Notamment dans l’accueil et l’accompagnement des usagers des transports. Nos tuteurs ont été gentils, à l’écoute et tout cela dans une ambiance conviviale. »