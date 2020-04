Les transports en commun renforcent leurs dispositifs de régulation des usagers

Le 03/04/2020 | Par A.D

La préfecture communique ce vendredi soir sur les nouvelles dispositions pour les utilisateurs de transports en commun :

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les réseaux de transport Car'Jaune (niveau régional), Estival (Est), Citalis (Nord), Kar’Ouest (Ouest), Carsud et Alternéo (Sud) renforcent leurs dispositifs de régulation de flux à compter du 4 avril 2020.



Rappel des mesures de restriction des déplacements



Dans le cadre des mesures de confinement, les usagers doivent se déplacer en transports en commun uniquement pour des motifs impérieux et seuls. Il est obligatoire de se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire pour toute sortie du domicile. Les contrôles des forces de l’ordre seront renforcés sur les réseaux de transports en commun ainsi qu’aux abords des sites d'accueil dès ce week–end.



Mesures d’information des voyageurs



Les voyageurs sont invités à consulter, chaque jour, les sites internet ou facebook des exploitants pour vérifier les horaires de passage et le plan des lignes.



Respect des mesures barrière à bord des bus



L’accès et la sortie des véhicules devront se faire par les portes arrière, lorsque les véhicules en sont équipés.Il est interdit de dépasser la capacité affichée sur chacun des bus. Il est demandé aux usagers de ne pas forcer la montée dans le bus et de respecter les consignes de sécurité des conducteurs.



Afin de limiter les contacts avec les conducteurs, la vente des titres de transport à bord des véhicules est suspendue jusqu’au 11 avril. Il est demandé aux usagers d’anticiper les achats de titre de transport en privilégiant l'achat en ligne (sites internet des exploitants ou application M-ticket), ou dans les points de vente en gare restants ouverts. Il est rappelé que certains points de vente sont fermés : Saint-Joseph, Saint-André, pôle d’échanges du Port, Saint-Leu, Plaine-des-Palmistes, Bras-Panon.



Mise en place d’un service de transport à la demande



Des transports à la demande seront également déployés sur certains territoires avec un système de réservation qu'il conviendra d'anticiper. Les usagers peuvent se renseigner auprès des réseaux de transport dès aujourd’hui. Le Préfet tient à remercier l'ensemble des intervenants du secteur des transports pour leur forte mobilisation.