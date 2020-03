Les travailleurs devront se munir d'une attestation pour leurs déplacements, sous peine d'amende

Emmanuel Macron a annoncé des mesures de confinement, les déplacements doivent se limiter au strict nécessaire, sous peine d'amende.

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;

Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

Afin de limiter la propagation du Covid-19, des mesures drastiques sont mises en place par le gouvernement quant aux déplacements. Les établissements n'étant pas "nécessaires à la vie de la Nation" sont fermés. La liste des établissements autorisés à ouvrir au public est disponible sur le site du gouvernement Le télétravail est obligatoire, et s'il est impossible, l'employeur a l'obligation d'adapter les postes et d'assurer la sécurité des employés. Le recours au chômage technique sera facilité. Les travailleurs qui doivent impérativement se rendre sur leur lieu de travail devront être munis d'une attestation et d'une pièce d'identité, sous peine d'une amende allant de 38 à 135€. Les déplacements autorisés sont les suivants:L'attestation est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur . Ces mesures de limitation des déplacements sont applicables à partir de midi ce mardi.