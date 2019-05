Les trottinettes électriques vont être réglementées dès la prochaine rentrée…

Le 22/05/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 44

Elles sont de plus en plus populaires dans nos rues, certains voyant là un moyen de locomotion pratique et ludique pour aller au travail, au lycée, ou se promener. Mais dans les grandes villes, de nombreux accidents mettant en cause des piétons et des trottinettes, qui circulent parfois à grande vitesse, ont forcé les pouvoirs publics à réagir. Voici quelles vont être les nouvelles règles de circulation pour ces nouveaux engins dès la prochaine rentrée 2019…