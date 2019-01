Les vacances à la Réserve Naturelle Nationale de L’Étang Saint-Paul

Le 09/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 87

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la RNN Étang de Saint-Paul./ Dès 8 ans / Durée :1h15 ** NOUVEAUPour cette nouvelle année, la Réserve propose une nouvelle activité : la visite libre en kayak sur le plan d’eau.Cette activité d’1h15 comprend le prêt du kayak, du gilet, la présentation sommaire de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul, ainsi que les consignes de sécurité.Vendredi 18 et 25 janvier à 9h00 et 10h30Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88./ Dès 8 ans / Durée : 2h00Mercredis 9, 16 et 23 janvier 2019 à 9h00 et 13h00Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.– / Dès 8 ans / Durée : 1h30Lundis 7 et 21 janvier 2019 à 9h30Départ : Site de la Cocoteraie (au bout de la ruelle des Chocas. Réservation conseillée au 02 62 70 28 88./ Dès 8 ans / Durée : 1h45Lundi 14 janvier 2019 à 9h30Départ : Parking de la rue Cresson (situé après le Snack du Moulin à eau). Réservation conseillée au 02 62 70 28 88./ Durée : 2h00Mardis 8, 15 et 22 janvier 2019 à 9h00Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88./ Durée : 2h00Jeudi 10, 17, 24 janvier 2019 à 9h00.Places limitées. Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.Visite guidée en kayak : 5€ (tarif réduit), 8€ (plein tarif), 20€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants)Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants).Visite libre en kayak : 5€Atelier enfants : 5€Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap.Réservations au 02 62 70 28 88.