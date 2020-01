Les vigilances fortes pluies et forte houle reconduites

Le 24/01/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 889

Météo France met à jour ses bulletins de vigilance fortes pluies et forte houle :



La dépression tropicale nr6 a transité à 180 km environ au Nord de La Réunion vers 16h locales. Avec le décalage du système vers l'Est-Sud-Est, le flux s'oriente au secteur Sud. Les précipitations vont alors se concentrer sur les zones Sud et Sud-Est de l'île en provoquant de forts cumuls.



A 17h locales, on relevait en 3 heures : 102 mm au Baril et 71 mm au Makes. Ce bulletin sera réactualisé Samedi 25 Janvier vers 7 heures locales.

La houle de Nord-Ouest, entre 2,5m à 3m en hauteur moyenne, associée à la dépression tropicale nr 6, déferle sur la façade Nord de La Réunion. Elle commence à s'amortir en 1ière partie de nuit.



Zones concernées : de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par le nord avec un impact sur la route du littoral côté mer.

Ce bulletin est le dernier pour cet épisode de forte houle.