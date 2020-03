Les voitures-sono sont lâchées pour le premier jour de la campagne officielle des municipales

Le 02/03/2020 | Par LG | Lu 462

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte ce lundi 2 mars depuis zéro heure. Elle s’achèvera le samedi 14 mars 2020 à minuit.



L'ouverture de la campagne officielle ne signifie pourtant pas que tous les moyens de propagande sont autorisés. Le code électoral définit strictement trois types de documents imprimés qui constituent ce que l’on appelle la "propagande officielle" : il y a la profession de foi du candidat, les bulletins de vote et les affiches.



Pour ces dernières, elles doivent être imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leur équipe de campagne. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres. Sont interdites les affiches imprimées sur papier uniformément blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations de couleur) ou celles comprenant une juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge, reproduisant l’emblème national ou le suggérant ou leur conférant un caractère officiel, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques.



Concernant les affiches électorales, chaque liste peut utiliser les emplacements d’affichage mis à sa disposition dans la commune. Les emplacements d’affichage sont attribués après tirage au sort effectué par la préfecture à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée.



Le candidat peut utiliser d’autres moyens de propagande



D’autres moyens de propagande peuvent être utilisés par les candidats sous réserve notamment de respecter les règles relatives au financement de la campagne électorale.



Conformément aux dispositions des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, les réunions publiques sont libres et se tiennent sans autorisation, ni déclaration préalable.



Parmi la panoplie autorisée, le candidat peut aussi procéder à la distribution de tracts. Elle est autorisée jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure. Elle doit donc cesser au plus tard le vendredi à minuit. Dans les communes de 2500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande qui est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande à l’adresse de chaque électeur. Professions de foi et bulletins de vote peuvent donc être acheminés grâce au soutien de la puissance publique.



À La Réunion, en raison du folklore de la campagne électorale, il n'est d'ailleurs pas rare que des candidats misent leur espoir sur la diffusion de propagande avec les voitures-sono. Dès ce lundi, attendez vous donc à quelques nuisances sonores supplémentaires sur les routes de l'île.