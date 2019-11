Lettre ouverte: "Les pompiers péi dénoncent l'attitude de Cyrille Melchior"

Monsieur Le Président du Conseil DépartementalMonsieur Melchior,Votre silence ne fait qu'accentuer la colère des Sapeurs-Pompiers mais également des familles réunionnaises aujourd'hui. En tant qu'actuel Président du Département, vous vous rendez bien compte des dysfonctionnements du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Réunion qui malheureusement manque de transparence , les autorités nationales pointent du doigt cet établissement.En tant qu'ex Président du SDIS 974, vous vous êtes rendu de cette difficulté à gérer un établissement compliqué autant d'un point de vue administratif que financier. Vous êtes pas sans savoir que pendant votre période présidence, des anomalies sont intervenues à plusieurs reprises (dossier de harcèlement, de discrimination, d'avancement, financier, problématique de ressources humaines etc...). De nombreux dossiers abandonnés fin 2018 pour laisser la place à Monsieur Hoarau actuel président à temps plein, qui ne fait que remanier le personnel dans les casernes en interne, pour faire des économies, faire avancer certains agents pour acheter la paix sociale et syndicale.Vous avez certainement oublié les nombreux dossiers en cours sur le SDIS (liens Zinfos 974)- L'affaire d'un adjudant de sapeur-pompier professionnel : https://www.zinfos974.com/Discrimination-a-l-avancement-au-SDIS-Christophe-Pelerin-enfin-nomme-au-grade-d-adjudant_a131742.html -L'affaire d'une jeune secrétaire motivée: :-L'affaire d'une jeune officier : https://www.zinfos974.com/SDIS-974-Une-pompiere-porte-plainte-contre-son-superieur_a137796.html -Le dossier des Sapeurs-Pompiers Professionnels qui souhaitent rentrer sur l'île : https://www.zinfos974.com/Nous-demandons-au-SDIS974-la-liste-des-48-recrutes-depuis-de-nombreux-mois-en-vain-_a137202.html - La curieuse affaire d'un opérateur privé pour contrôler les extincteurs :- Le dossier des Sapeurs-Pompiers Volontaires qui ne peuvent plus exercer un devoir citoyen à la Réunion :- Un réel manque de transparence dans le recrutement : https://www.zinfos974.com/SDIS-Preavis-de-mouvement-social-a-venir-pour-absence-de-dialogue_a143924.html - Et dernièrement un arrêté portant organisation d'un examen de sergent de sapeur-pompier professionnel avec 48 postes, mais les résultats ne comportent que 36 noms sans moyenne finale d'admission... Que dire ?- Des permutations échouées:- Refus à tort d'un Sapeur-Pompier Volontaire : https://www.zinfos974.com/SDIS-Les-avances-d-un-sergent-vis-a-vis-d-une-collegue-l-envoient-au-tribunal_a125135.html - Retard inadmissible dans les décisions de justice : https://www.zinfos974.com/Discriminations--reglements-de-compte-Depot-d-un-preavis-de-greve-illimitee-au-SDIS_a141156.html - D'autres dossiers avec des closes de confidentialité et des preuves accablantes qui mettront probablement la population réunionnaise en colère.- Suivi du mal être psychologique des agents, suicides etc ... d'autres dossiers sont également litigieux.Et pourtant le SDIS paie toujours les affaires juridiques ....Les organisation syndicales des Sapeurs-Pompiers de la Réunion ne font que dénoncer le manque d'effectifs dans les Centres de Secours, cette revendication se fait ressentir d'un point de vue national face à la sur-sollicitaion : https://www.zinfos974.com/St-Denis-Contre-le-sous-effectif-chronique-les-pompiers-brandissent-la-menace-de-la-greve_a132441.html opérationnelle et à l'augmentation de la population. Le relief réunionnais et les délais d'interventions doivent être également pris en compte.En 2018, vous avez étudié le rapport définitif de la Cour des Comptes qui épingle très clairement le fonctionnement du SDIS 974, dénonçant un service des Ressources Humaines inorganisé, un vieillissement aggravé des Sapeurs Pompiers Professionnels de la Réunion dont la moyenne d'âge est de 48 ans, soit 10 ans de plus que la moyenne nationale, et qu'il y avait un réel manque d'anticipation dans le recrutement.Votre silence et celui de la hiérarchie du SDIS démontre aujourd'hui beaucoup de choses, alors que cet établissement a tout a gagné et ne peut que refaire surface.La circulaire du 1er mars 2017 portant les Critères d'Intérêts Moraux et Matériels pour les Départements d'Outre-Mer n'est toujours pas appliqué au sein du SDIS 974 à l'instar d'autres départements. Pourquoi ?Les Sapeurs-Pompiers professionnels de la Réunion sont aujourd'hui affaiblis et ressentent le sous-effectif dans les casernes, il y a un réel mal être.Ce remaniement interne en personnel sur l'ensemble de l'île est extrêmement dangereux autant pour les Sapeurs-Pompiers que pour la population , les engins de secours ne partant plus avec un effectif complet et les délais d'intervention sont aujourd'hui rallongés ! Les Potentiels Opérationnels Journaliers ne sont plus respectés et cette situation est récurrente.Le recrutement des caporaux titulaires du dernier concours organisé par votre SDIS est réellement une bonne chose, ces jeunes sapeurs-pompiers bien souvent volontaires ont mérité amplement leurs postes, et il faut recruter rapidement la 2eme vague . Lors de la venue de Monsieur Macron, il a été souligné le chômage grandissant sur notre île, il faudrait également en tenir compte.La colère des Pompiers Peî en métropole qui souhaitent rentrer est aujourd'hui compréhensible , le SDIS se refuse tout dialogue en refusant d'établir une liste d'agent pour remplacer les éventuels départs.La colère monte, les dossiers juridiques en cours sont à la défaveur du SDIS , ces dossiers vont prendre une ampleur nationale , et un maillage de tout ces agents en procédure contre le SDIS risque de mettre celui-ci en difficulté.Les Sapeurs-Pompiers Peî ne sont pas des voyous, l'ensemble de leurs intêrêts sont à la Réunion, mais il faut savoir VIVRE ENSEMBLE , ce qui est la base et la fierté de notre île !C'est tous ensemble que le SDIS avancera et s'améliorera !Vous êtes au courant aujourd'hui de toute cette manipulation et stratégie.LA POPULATION REUNIONNAISE VOTE POUR VOUS ELUS,LA POPULATION REUNIONNAISE EST AUJOURD'HUI EN DANGER ET ELLE MERITE DE LE SAVOIR