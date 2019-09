Lettre ouverte à Didier Robert

en amont, au sein de la branche nutrition animale

en aval, avec les marchés avicoles et produits laitiers et boissons

Monsieur le Président de région,Vous avez entendu, au plus fort de la crise des gilets jaunes, le cri de désespoir et compris le ressentiment étouffé depuis de nombreuses années par les habitants de l’île.Vous n’admettez plus qu’une partie de la population réunionnaise se retrouve dans une situation d’extrême fragilité, car celle-ci concourt à un profond sentiment d’inégalité en nourrissant une colère sourde.C’est la raison pour laquelle, au lendemain du rachat de Vindémia par GBH, vous avez fait le choix courageux avec un certain nombre de conseillers régionaux par ailleurs parlementaires, de demander au président de la République de se saisir de ce dossier dans l’intérêt supérieur des Réunionnais.Cette position est dans la droite ligne de votre allocution du 30 novembre 2018, qui restera à jamais graver dans l’histoire des discours politiques de La Réunion. Vous aviez alors pris l’engagement devant chacun de nous "de mener une lutte implacable contre toutes les situations de monopole et pour une transparence totale des prix et des marges".Récemment, un journal local s’est fait l’écho d’une situation de rente inique qui tient le ventre des Réunionnais et des Réunionnaises: celui de l’URCOOPA. Voilà plus de six ans, le collectif pour le maintien des activités au cœur de La Réunion, dans un article encore visible sur les réseaux sociaux, avait dressé le triste constat que ce système quasi criminel prenait en otage l’Homme et la Nature.Ce groupe, qui se pare des vertus des coopératives agricoles, maîtrise toute la chaîne agroalimentaire de La Réunion :