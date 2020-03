Lettre ouverte au Directeur du CHU de la Réunion: Combien attraperont ce virus en venant travailler ?

Le 20/03/2020 | Par Un employé désemparé | Lu 132

Bonjour, par peur des représailles je souhaite rester anonyme.



Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part du désarroi de certains personnels hospitaliers.



Cette catégorie d'agent qui ne compte pas aux yeux des pouvoirs publics et de la Direction du CHU de la Réunion, mais qui sont quand même présents et réquisitionnés pour continuer à travailler alors qu'ils travaillent dans des services administratifs.



On parle des soignants mais jamais des administratifs.



De nos jours, tout peut être mis en place pour faciliter le télétravail mais cela est refusé à certains personnels car cela coûte cher à l'établissement.



On incite le personnel à trouver des solutions de garde pour les enfants dans les écoles, les crèches ou encore la garderie créée au sein du CHU, pour être sûr qu'on pourra venir travailler.



Une note d'information précise même que les agents hospitaliers n'ont pas le droit de retrait.



Pour beaucoup, c'est un privilège de travailler dans la fonction publique, mais je peux vous dire que vous allez travailler la boule au ventre.



Je souhaiterai poser ces questions à Monsieur Le Directeur Général du CHU de la Réunion :



- Pensez-vous vraiment que le personnel administratif soit indispensable au CHU en ce moment ?

-Ne pensez-vous pas que c'est mettre inutilement en danger des personnels et leur famille ?

-Trouvez-vous normal que certains soient placées en confinement quand d'autres sont obligés de venir travailler ? Y aurait-il des passe-droits au CHU ? Quelle question ! me direz-vous. Comme si avant, il n'y en avait pas ! Certains services sont-ils plus méritants que d'autres ?

-Trouvez-vous normal de faire des économies au mépris de la sécurité des agents ?

-Trouvez-vous normal que des enfants voient leurs parents pleurer d'inquiétude et de peur parce qu'il faut aller travailler ?

-Trouvez-vous normal que les enfants des hospitaliers soient mis en danger en allant retrouver d'autres enfants dans des garderies alors que tous les autres enfants sont en confinement chez eux ?

-Trouvez-vous normal que certains services peuvent faire du télétravail et pas d'autres?

-Y aurait-il des passe-droits au CHU ? Quelle question ! me direz-vous. Comme si avant, il n'y en avait pas !

-Trouvez-vous normal qu'au CHU on ferme sa bouche par peur des représailles ?



Agir comme cela, c'est mépriser le personnel.



Moi j'ai eu le courage de prendre un arrêt de travail, mais combien n'osent pas ? Combien ont peur ? Combien attraperont ce virus en venant travailler ?