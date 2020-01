Leucose bovice: Le CLCV et l'UFC-Que choisir interpelle le préfet

1. MICHOU le 22/01/2020 11:08



Eh oui ce n'est toujours pas réglé et on trouve en évidence dans toutes les surfaces des produits péi, bien affichés, à un prix attractif , du jamais vu. du boeuf qui coûtait 23e minimum, on passe à des barquettes de carri très joli, sans déchets à 9e le kilo, étonnant non? Tant mieux mais avec cette suspicion de maladie comment faire confiance à des gens qui préfèrent imposer leurs lois plutôt que rassurer vraiment les consommateurs. Prendre les clients pour des débiles qui ne comprennent rien et juste là pour remplir vos poches, c'est très risqué et ça risque de vous retomber sur le nez tôt ou tard. Et on ne montre pas du doigt les agriculteurs pris dans l'engrenage d'une dépendance financière et autres mais de ceux qui tirent volontairement et consciemment les ficelles