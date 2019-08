Leucose bovine: Les associations de consommateurs restent prudentes

Le 31/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 160

La DAAF -Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion- a reçu ce vendredi midi deux associations de consommateurs: UFC que choisir? et CLCV -Consommation Logement et Cadre de Vie-, afin de les rassurer sur la leucose bovine.



A la sortie de cette réunion, les associations de consommateurs restent mitigées quant aux échanges. En effet, on leur déclare que si la leucose bovine a été éradiquée en France métropolitaine, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas à La Réunion. Mais, pour l'heure, aucune date précise n'a été donnée et, en attendant, des bovins meurent encore dans les cheptels de manière importante et surtout inexpliquée. Selon ces associations, La Réunion a 25 ans de retard. Elle aurait dû suivre le mouvement de la France métropolitaine dans les années 90 et non pas attendre le développement de la maladie car son éradication totale a effectivement un coût.



C'est notamment pourquoi elles restent vigilantes et appellent à la prudence des consommateurs réunionnais. Les associations déclarent que les agents de la DAAF se contredisent, notamment concernant le financement du plan de maîtrise sanitaire. La DAAF a en effet prévu de présenter 53 mesures d'ici septembre pour rassurer ces réunionnais face à la consommation de boeuf peÏ.



La DAAF a également précisé que les animaux porteurs du virus ne sont pas malades et que si un animal est malade il est immédiatement retiré du circuit de commercialisation. En effet, "81% des bovins touchés par le virus sont estimés 'porteurs sains'". Elle ajoute qu'aucun bovin ne peut mourir de la leucose.



Mais alors pourquoi ce plan de maîtrise sanitaire dans ce cas? Car les consommateurs sont inquiets selon elle... C'est un fait, les consommateurs, les boucheries et les supermarchés ont mis les freins face à leur consommation de viande peï. Sa commercialisation a chuté de 50%.