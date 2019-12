Ligue Réunionnaise de Football entre l’exercice 2017 et 2018 : c’est catastrophique !

Le 23/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 120

Comment expliquer une gestion aussi médiocre et lamentable de notre institution ? Quelles mensonges vont, une nouvelle fois, être prononcés demain à l’AG de la Ligue, par notre Président par procuration ? Où est passé cet argent ?



L’art de la dissimulation des comptes, de la falsification des documents est une pratique courante de nos dirigeants ; pour preuve (encore une fois), le retrait des pages 1 et 2 sur le rapport du commissaire aux comptes mis en ligne sur le site de la LRF .



Ce n’est pas tout , le budget prévisionnel ne fait même pas apparaître les années auxquelles les comptes font référence (2018 ?, 2019 ? …...2024 sans doute!)



On aurait également aimé connaître combien nous ont coûté les jeux des Îles ? (déplacement, frais d’hôtel et de restaurant de nos élus, indemnisations journalières de nos élus, primes pour les joueurs, primes pour les employés de la Ligue, prime pour les entraîneurs, indemnités pour les frais de déplacement des joueurs pendant la préparation) ...ça en représente du fric quand même ! Mais combien ?



Aura-t-on des explication sur la caisse noire de la LRF, sur le paiement des loyers accordés à certains joueurs, sur l’argent liquide distribué ici et là ?



Va-t-on enfin savoir ce qu'il est advenu des 64 000 € volés à la Ligue en 2016 ? Pour avoir des explications sur tout cet argent qui s‘évapore de la ligue, (sans doute pas perdu pour tout le monde) une plainte vient d’être relancée concernant le déficit de 630 000 € en 2015, et notamment les plus de 300 000 euros de la ligue dépensés par notre président pour payer son avocat .



Finalement, pour nos lecteurs métropolitains, et pour rire un peu (et vous donner la mesure du crétinisme ambiant) nous sommes même capable, ici à la Réunion, de vendre des places de Foot…..en francs !*



L’équipe FOOTLEAKS



* article du site ZINFOS974 du 20 décembre 2019