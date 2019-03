Lions club : Au bal Masqué ohé...ohé...

Le 04/03/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com

Pas de compagnie créole, ce samedi soir, mais un bal masqué caritatif sur le thème de Venise pour débuter cette année avec le Lions Club Saint-Denis Savannah Alamanda. Les membres ont organisé un dîner de Gala pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer infantile. La soirée s'est déroulée à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.

Une soirée dansante pour tous les âges, avec de grandes tables pour le dîner, de la musique et de la danse avec la troupe Tempo Danse Academy de Vanessa CAZAL qui a ébloui les invités jusqu'au bout de la nuit.

Du bonheur pour les participants et une occasion unique et exceptionnelle de découvrir l'univers des bals masqués vénitiens.

Retour en images.