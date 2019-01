Lire, écrire : Les bonnes résolutions de l’année 2019 !

Le 07/01/2019 | Par Gilette Aho | Lu 52

Semaine 12 de la 2e édition du concours de la correspondance.

Le temps d’une pause pour les fêtes de fin d’année et c’est reparti… Et si nous prenions les bonnes résolutions en matière de lecture et d’écriture ? Amateurs de livres, de feuilles blanches vous êtes nombreux à vous passionner pour les mots écrits noir sur blanc. Nombreux à participer à notre concours de la correspondance : lettre de Mario.Alberto Manguel, écrivain argentin installé en France depuis plusieurs décennies cite Flaubert et nous passionne d’emblée pour les mots : « Lisez pour vivre, allez chercher dans les livres les mots qui vont vous dire ce que vous êtes en train de vivre dans la vie réelle, les livres nous permettent de saisir avec mots les expériences que nous ne pouvons pas nommer ».Et si vous êtes encore dubitatif(ve face aux premières lignes de la lettre de Mario, penchez-vous dans les pages du livre de « La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même ». Rien que le résumé de la quatrième de couverture vous donne envie de plonger pleinement dans le récit de l’auteur :Vous avez vu comment d'un homme on fit un esclave ; vous verrez comment un esclave devint un homme. " En 1845, à vingt-sept ans, Frederick Douglass, ancien esclave américain, publie l'un des récits les plus puissants contre l'esclavage. Il y raconte son enfance sur la plantation, la séparation des familles, la violence omniprésente, son départ pour la ville et la révélation qui le met sur la voie de la liberté. Celui que l'on voulait transformer en brute apprend tout seul à lire et à écrire. D'une plume acerbe, il raconte l'inhumanité du système esclavagiste et la barbarie des maîtres. L'accompagnement pédagogique situe le récit dans le contexte de l'esclavage et des luttes abolitionnistes. Il éclaire l'originalité de cette voix autobiographique, sa force, son ironie, ses stratégies rhétoriques de dénonciation. D'autres textes, témoignages, discours politiques, roman, chants d'esclaves, viennent enrichir la lecture.La matière ne vous manquera pas pour rédiger la lettre de Mario pour participer à la deuxième édition du concours de la correspondance 2018-2019 !Continuez l’amorce de la lettre ci-dessous…Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….Informations et règlement :