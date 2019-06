Liv’ la Kaz : "Des livres à soi" Réunion

Le projet « Des livres à soi » a pour objectif principal la lutte contre l’illettrisme des enfants en passant par la formation des parents !

Le projet vise non seulement à redonner confiance aux parents mais aussi et surtout à leur donner les moyens d’appropriation des livres jeunesse en vue de les partager avec leurs enfants.



Après une expérimentation de trois ans menée dans 18 villes et 27 quartiers prioritaires de la région parisienne, « Des livres à soi » a été mis en place à La Réunion en 2018 par la Région, la DAC-OI et la CAF. Le projet s’est d’ailleurs adapté pour l’occasion, avec la créolisation du titre de l’opération « Liv’ la Kaz - Des livres à soi Réunion » et une extension de la bibliographie de référence à l’édition locale.



Pour marquer la fin de cette première session 2018/2019, les 4 structures porteuses du projet, les associations « Ka’fet familial », Amafar-epe , « Fée Mazine » et les crèches « Ti Baba Simangavole », ont organisé une petite fête de clôture avec les familles participantes. L’occasion de présenter le bilan et le travail effectué tout au long de cette année.