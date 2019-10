Livre blanc de la Production locale réunie"Produire l'avenir"

Le 31/10/2019 | Par Production locale réunie | Lu 106

Les producteurs de La Réunion qui regroupent l’ensemble des filières de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’industrie sont fiers du modèle qu’ils ont pu développer avec le soutien des pouvoirs publics et en particulier celui de l’Etat. Les résultats sont importants et méritent d’être soulignés.



C’est pour cela que ce travail collectif pour réaliser un livre blanc « la Production locale réunie » a été réalisé. Il atteste du chemin parcouru et des impacts positifs pour La Réunion.



- Nous avons une production locale forte basée sur la complémentarité des filières et la recherche du développement de la substitution à l’import Les chiffres sont là : La Réunion aujourd’hui c’est 37 % de la production agricole des DOM, 60 % de l’industrie agro-alimentaire Nos filières représentent plus de 75 % de la valeur des exportations de notre ile - 40 000 emplois, soit près de 30% des emplois marchands



- Parce que notre marché local est limité, notre modèle est fondé sur une complémentarité et une interdépendance entre des filières d’excellence tournées vers l’exportation et des filières destinées à répondre aux besoins de notre population locale Le résultat est là : La Réunion c’est 80 % d’autonomie alimentaire sur les produits frais (viandes, fruits et légumes). Cela ne veut pas dire que la production locale tourne le dos à l’export, bien au contraire : le sucre, le rhum, l’ananas Victoria, le letchi, en sont de bons exemples. La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne, principal poste d’exportation de l’île. Dans cette filière, toute la valeur produite irrigue le reste du tissu économique.



- Le choix politique de notre territoire repose dans ce cadre sur le maintien et le soutien à des structures de petite taille avec deux objectifs majeurs : Leur caractère riche en emplois, leur capacité à inclure la population. Mais aussi l’aménagement du territoire avec la conservation d’une activité importante dans les Hauts. L’élevage valorise essentiellement des zones des Hauts de l’île où la canne ne peut être cultivée. Un ou 2 milliers d’hectares supplémentaires seulement seront nécessaires pour répondre aux besoins futurs de la population en produits vivriers et atteindre les objectifs d’exportation de fruits (frais et transformés) sur les marchés européens.



Ce modèle fait face à des contraintes structurelles fortes liées à notre insularité et à notre petite taille. Les filières réunionnaises ont déjà fait le choix de conquérir des niches sur des produits d’excellence, de travailler sur la qualité et la montée en gamme. Elles partagent les objectifs fixés à l’agriculture nationale, qui est d’aller vers le maximum d’organisation en filières solides. Elles sont fortement inclusives, contribuent à l’aménagement du territoire, travaillent en synergies et en complémentarités et au service du développement durable. Elles partagent aussi l’objectif spécifique fixé pour l’agriculture des DOM, qui est de produire davantage pour nourrir la population réunionnaise.



Reconnaissance du président de la République



Nous pouvons faire mieux, nous le devons même, mais il n’est pas possible de tirer un trait sur les résultats actuels comme le démontre le document qui vous est remis aujourd’hui. Dans son discours le président de la République a reconnu la performance et l’efficacité du travail accompli.



Les filières de production réunionnaises remercient le Président d’avoir pris le temps d’échanger avec les éleveurs, agriculteurs, pêcheurs et les industriels de La Réunion rassemblés au sein de « La Production Locale Réunie », en marge de sa visite d’une exploitation agricole à Petite-Ile. Les déclarations ont été accueillies avec un immense soulagement par les professionnels des filières de La Réunion.



En reconnaissant solennellement les vertus et les résultats du modèle d’organisation des filières de production locale qui, grâce à leurs complémentarités, aux synergies qu’elles ont développées, à un dialogue entre l’amont et l’aval, permet aujourd’hui à la production agricole et agroindustrielle locale de couvrir plus de 70% des besoins de consommation en frais de notre région insulaire, Le Président a mis un terme aux hésitations publiques ressenties depuis quelques années.



En affirmant que les aides nationales à la diversification agricole, qui se montent actuellement à 40 millions d’euros, seront déplafonnées pour tendre vers l’objectif de 100% d’autosuffisance alimentaire, il a conforté les filières dans leurs orientations et rassuré sur l’essentiel. L’État a décidé de s’appuyer sur ce qui fonctionne déjà sur notre territoire, et de surcroît s’engage à l’améliorer pour bâtir le futur de La Réunion en abondant les budgets existants destinés à l’agriculture des Outre-mer d’un fonds spécifique de 45 millions d’euros, dont les contours restent encore à déterminer précisément. Il a réaffirmé le bien-fondé de l’octroi de mer et ses effets positifs sur le développement économique de La Réunion et des départements d’outre-mer en général et a confirmé la volonté de l’état de maintenir ce dispositif essentiel.



Les nombreux emplois industriels de notre île en dépendent très fortement et l’emploi est la seule réponse durable à apporter au problème de la « vie chère ». Le Président a fixé une méthode de travail précise, permettant un échange constructif sur l’avenir de la filière canne-sucre-rhum-énergie. S’agissant de la première filière agroindustrielle de l’ile au cœur du modèle agricole : la canne à sucre est le pivot de notre agriculture et le sucre en est son pivot, les professionnels souhaitent que ce travail puisse donner une visibilité à long terme à l’ensemble des acteurs et définir ses conditions de pérennisation pour la période post 2021 dans le cadre de la nouvelle PAC.



Le Président a aussi été sensible à la nécessité de ne pas limiter le renouvellement des navires de pêche de La Réunion à ceux de moins de douze mètres, afin, d’une part, de conserver une bonne cohabitation des pêcheries et un accès partagé aux ressources pélagiques migratrices en océan Indien ainsi que, d’autre part, de garantir un approvisionnement suffisant du marché local pour accroitre encore le taux d’autosuffisance alimentaire.