Loto patrimoine: Un nouveau site réunionnais sélectionné par Stéphane Bern

Le 11/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 354

Le ministre de la Culture et la Fondation du Patrimoine ont dévoilé ce mardi la liste de 103 monuments qui bénéficieront des fonds du Loto du patrimoine, en plus des 18 déjà sélectionnés en mars.

Stéphane Bern, le "monsieur patrimoine" désigné par le gouvernement, a révélé ce mardi après-midi la liste exhaustive, département par département, des sites et bâtiments qui peuvent prétendre à ce soutien national par le biais de la mise en vente de tickets de jeu dont les recettes seront entièrement dédiées aux sites patrimoniaux.A La Réunion, c'est la Chapelle du domaine de Bel-Air à Sainte-Suzanne qui a été sélectionnée. Le bâtiment a été inauguré en 1860 et attend d'être rénové. Ce site vient s'ajouter aux deux autres choisis au mois de mars, à savoir le temple tamoul du Gol et le temple des Casernes à Saint-Pierre (voir notre article plus bas).En 2018, 22 millions d'euros avaient pu bénéficier, à travers toute la France, au patrimoine en péril, grâce à la mise en jeu de tickets dont les recettes sont spécialement dédiées à la rénovation de sites historiques français.Cette enveloppe avait pu être redistribuée à plusieurs sites de l'île de La Réunion comme la villa Folio à Hell-Bourg, caractéristique de l’art de vivre créole d’antan, le domaine de Maison-Rouge à Saint-Louis, ensemble représentatif de la vie d’un domaine agricole des XVIIIe et XIXe siècles à La Réunion, l'école Saint-Charles à Saint-Pierre ou encore l'hôtel Laçay sur le front de mer de Saint-Paul.Au niveau national, 121 projets ont été retenus sur 865 dossiers déposés cette année auprès de la Fondation du Patrimoine.▶️ Loto du Patrimoine : Conserver le charme et la simplicité des temples malbar