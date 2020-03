Louiz remporte le premier concours de talent à Miss International Queen 2020.

Nous vous l’annoncions il y a quelques semaines. Louïz artiste auteure et interprète réunionnaise représentait la France au concours de beauté Miss International Queen 2020. Le plus prestigieux concours de beauté destinée aux femmes transgenres des quatre coins du globe.

Louiz à l'aise sur scène, est largement applaudie dans sa tenue confectionnée par la créatrice Sabey Khérati où elle défilait sous la bannière de la France sans oublier le clin d’oeil à son île : la Réunion, dont les couleurs sont dévoilées à l’intérieur du drapeau français qui lui sert de traîne.







Louïz remporte le 1er prix du concours en présentant son premier titre " Y croire " sorti en 2017. Le jury a salué sa présence scénique, sa capacité à transporter le public dans son univers et la puissance de ce texte plein d’espoir dont elle est auteure.







« Lorsque j’ai écrit ce titre, je n’aurais jamais pensé avoir l’immense honneur de pouvoir le présenter dans le cadre d’un concours international et de remporter qui plus est le premier prix grâce à lui. Le public présent était très varié mais j’ai eu la chance d’avoir un certain nombre de français et une famille réunionnaise présente par hasard ce soir là, j’ai puisé mon énergie dans la fierté qu’ils avaient dans les yeux en voyant une ambassadrice française sur scène, c’est sans doute ce qui m’a permis de faire la différence ».