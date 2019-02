Loyers impayés: Ibrahim Patel jugé ce vendredi au tribunal correctionnel

Commentaires (8)

1. Lolo le 15/02/2019 08:23

J’espere Qu’il n’est plus président de la CCIR?

2. Peut-on être acquitté de loyers impayés ? La justice est parfois décevante, encore plus que les "Dirigeants" le 15/02/2019 08:55

I arrange, i arrange… En arrivant aux affaires, de nombreux responsables veulent "s'arranger" le plus possible...Très bien, la victime ne s'est pas laissée faire, et encore mieux si elle a refusé un arrangement "tentant" mais illégal. A la justice maintenant de traiter l'affaire avec rigueur et sans demi-mesure !

3. GIRONDIN le 15/02/2019 09:01

un reuniomou de plusssssse



un homme , un mandat , une mise en examen, une condamnation!





je plaisante, evidemment: """""un homme , un mandat , une mise en examen, un surcis/relaxe!"""""



4. Veridik le 15/02/2019 09:25

On connaît tous l'issu pour ces vol.... élus.

La relaxe, au pire du sursis

5. Le Jacobin le 15/02/2019 09:26

C'est le bras droit de Didier Robert le Président de région, comme tous nos élus il bénéficie de ce qu'il convenu d'appeler dans l'Île l'impunité de condamnation, Monsieur le juge vous avez le choix: SURSIS SURSIS SURSIS RELAX RELAX RELAX.



Il a un autre dossier en attente sur le bureau du Juge, l'histoire de ramassage de carte dans les zones industriels à la bougie la nuit par des gros bras, enfin des tontons macoutes version 974



Curieusement Ibrahim Patel a déjà donné le verdict un mois avant de rencontrer le juge. Hi hi hi hi hi hi vive les colonies y a bon banania.

6. RIVON le 15/02/2019 15:03

ET OUI IL EST ENCORE PRESIDENT!!!!!!!



VOILA OU ON EN EST A LA REUNION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!