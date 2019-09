2. Batofou974 le 19/09/2019 11:44



Encore un innocent, une victime ! C'est toujours les autres et jamais lui car il est blanc comme neige et sa réputation n'a jamais été entachée. Piètre personnage toujours à l'affut de la moindre miette car sans scrupules. Si vous avez été condamné c'est que la justice a tranché en fonction de faits REELS mais pas imaginaires ! On vous condamne mais vous revenez à la charge. J'espère que cette fois ci la justice sera plus clémente et doublera votre peine.