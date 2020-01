Luçay Arayapin "chagriné" par le peu de soutien de Dimitri Payet

Le 06/01/2020 | Par SI | Lu 1947

La JS Saint-Pierroise connaîtra ce lundi soir son adversaire pour le prochain tour de la Coupe de France de football. En attendant le tirage, le président du club sudiste se montre un brin déçu par le silence de l'ancien joueur du club, un certain Dimitri Payet.



Pas un mot de soutien n'est venu de sa part, même s'il faut préciser que le Réunionnais avait un match à préparer ce week end et qu'il a d'ailleurs gratifié le stade Beaublanc de Limoges d'un geste superbe pour lober le gardien de Trélissac.



Depuis la métropole où les joueurs et le staff de la JSSP se trouvent encore, Luçay Arayapin se montre "chagriné" par le peu de contact avec Dimitri Payet. Rien de bien méchant, mais le président de la JSSP aurait souhaité voir la star réunionnaise de l'OM, formé à la Saint-Pierroise, parler un peu plus du parcours de son club formateur dans la compétition. Le joueur de l'OM a malgré tout eu un mot à l'égard du club réunionnais au micro d'Eurosport dimanche soir : "C’est un exploit que la JS Saint-Pierroise se soit qualifiée. Cela me fait plaisir, c’est le club de mon enfance. J’espère qu’on pourra les accueillir au Vélodrome, comme ça tout le monde sera content", a réagi Dimitri Payet sur la chaîne qui a les droits de retransmission de la Coupe de France.



"Quand on voit un Réunionnais qui joue dans un aussi grand club et ne pas parler de notre parcours, je suis déçu. Il a quand même débuté chez nous et non à Marseille...C'est toute une île qui nous porte", s'agace le président Arayapin, qui attendait au moins un petit mot de félicitations de la part du meneur de jeu olympien, surtout à l'heure des réseaux sociaux, de Twitter, d'Instagram et de Facebook. Son message est en tout cas passé.



Et si le tirage au sort nous réservait un Olympique de Marseille Vs JSSP pour de vraies retrouvailles sur le rectangle vert...